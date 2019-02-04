AB-Japonya anlaşması Türkiye'yi de etkiliyor

04 Şubat 2019

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 1 Şubat'ta yürürlüğe giren AB-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın Türkiye açısından son derece önemli olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin Japonya ile serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerinin devam ettiğini hatırlattı.

AB-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın Türkiye'yi de etkileyeceğini ve anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra bu müzakerelerin ivedilikle tamamlanmasının stratejik bir öncelik olması gerektiğini vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"1 Şubat 2019 itibarıyla yürürlüğe giren anlaşma ile 635 milyon insanın yaşadığı ve küresel hasılanın 3'te birinin üretildiği AB ve Japonya, pazarlarını karşılıklı olarak açıyor. Anlaşmanın tamamıyla yürürlüğe girmesinin ardından AB ile Japonya arasındaki ticaretin 36 milyar euro artması bekleniyor.

Bu anlaşma, Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye, AB ile Gümrük Birliği içinde ve Gümrük Birliği, sanayi ürünlerini kapsıyor. Gümrük Birliği'nin gereği olarak Türkiye, AB'nin ticaret anlaşmalarına da uyum sağlamak durumunda. Türkiye'nin AB'nin ticaret müzakereleri ile eş zamanlı olarak söz konusu üçüncü ülkeler ile ticaret anlaşmaları müzakerelerini gerçekleştirmesi, ticaret imkanlarının artırılması ve dış ticaret hedeflerine ulaşılması açısından önemli.

Aksi takdirde AB ile STA imzalayan ülkeler, Gümrük Birliği sebebiyle Türkiye pazarına ürünlerini tarifesiz satabilirken, Türkiye bu ülkelerle ayrı bir anlaşma imzalamadığı sürece o ülke pazarlarına ürünlerini tarifesiz bir şekilde satamıyor.

Japonya örneğinde, Türkiye'nin STA müzakereleri halen devam ediyor. Son tur görüşmeler, aralık ayında Ankara'da yapıldı. Bu sürecin hızlanması ve Japonya'ya ihracat ve ortak iş olanaklarını artıracak bir anlaşmanın ivedilikle imzalanması son derece önemli. Japonya'ya ihracatımız 2018'in ilk 6 ayında 253 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu son derece yetersiz.

Bunun yanında, güçlü otomotiv sektörü ile Japonya'dan gelen otomotiv ürünlerine AB pazarında 7 yıllık geçiş sonrasında sıfır vergi uygulanacak olması, Türkiye'den yapılan ithalatın azalmasına sebep olabilir."

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Kaynak: AA