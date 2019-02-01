AB ve Japonya arasında gümrük vergileri kalktı

01 Şubat 2019

Avrupa Birliği (AB) ile Japonya arasında müzakereleri 4 yıl süren ve resmi onay süreçleri tamamlanan Ekonomik Ortaklık Anlaşması, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Anlaşmaya göre, Japonya, AB'den ithal ettiği mal ve ürünlerin yüzde 97'sindeki gümrük vergilerini kaldıracak. Böylece Japonya'ya ihracat yapan AB şirketlerinin her yıl 1 milyar euroluk gümrük vergisi tasarrufu olacak.

AB'de benzer biçimde Japonya'dan ithal edilen ürünlerin yüzde 99'undaki gümrük vergilerini kaldıracak.

Otomobillerde uluslararası standartlar desteklenecek ve sektördeki tarife dışı engellere izin verilmeyecek.

Bazı hassas sektörlerde gümrük vergileri belirli bir süre içerisinde kademeli olarak azaltılacak.

AB'nin Japonya'dan ithal edilen otomobillere uygulamakta olduğu yüzde 10'luk gümrük vergisi 7 yıl içerisinde kademeli olarak ortadan kaldırılırken, buna karşılık Japonya'nın da AB'den ithal edilen süt ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini kademeli azaltılacak.

Anlaşmayla finansal hizmetler, elektronik ticaret, telekomünikasyon ve ulaştırma gibi alanlarda hizmet sektörlerinin karşılıklı piyasalara erişimi sağlanacak.

AB şirketlerinin Japonya'daki demir yolları da dahil kamu ihalelerine katılımları önündeki engeller kaldırılacak.

AB ile Japonya arasındaki yıllık ticareti yaklaşık 36 milyar euro arttırması beklenen anlaşmayla, yaklaşık 500 milyonluk AB pazarıyla 130 milyonluk Japon pazarının birbirine erişimi artacak.

Kaynak: AA