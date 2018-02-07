AB Komisyonu: Euro Bölgesi yüzde 2,3 büyüyecek

07 Şubat 2018

AB Komisyonu, Euro Bölgesi için büyüme tahminlerini yükseltti. Komisyon, Euro Bölgesi'nin global ekonomik krizden bu yana görülen en hızlı büyümeyi yaşayacağını tahmin ederken, yüksek varlık fiyatlarının da aralarında olduğu riskler konusunda da uyardı.

Komisyon bugün yayınladığı "Avrupa Ekonomik Tahminleri Kış 2018" raporunda Euro Bölgesi için 2018 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 2,1'den yüzde 2,3'e çıkardı. 2019 için büyüme tahminini de yüzde 1,9'dan 2,0'a yükseltti.

Komisyon, raporda aralarında Türkiye'nin de olduğu aday ülkelere ilişkin tahminlerine yer vermedi.

Raporda AB'nin en büyük ekonomisi Almanya için 2018 büyüme tahminini yüzde 2,1'den 2,3'e çıkaran AB Komisyonu, 2019 büyüme tahminini de yüzde 2,0'dan 2,1'e revize etti. İngiltere için 2018 büyüme tahminini yüzde 1,3'ten 1,4'e çıkaran Komisyon, 2019 büyüme tahminini yüzde 1,1 olarak korurken, Fransa için 2018 büyüme tahminini yüzde 1,7'den 2,0'a ve 2019 beklentisini yüzde 1,6'dan 1,8'e yükseltti.

AB geneli için 2018 büyüme tahminini yüzde 2,1'den 2,3'e, 2019 büyüme tahminini yüzde 1,9'dan, 2,0'a artıran AB Komisyonu, İngiltere hariç AB-27 için 2018 büyüme tahminini yüzde 2,2'den 2,5'e ve 2019 beklentisini yüzde 2.0'dan 2,1'e artırdı.

Ekonomik Tahminler Kış 2018 raporunda Euro Bölgesi için 2018 enflasyon tahmini yüzde 1,4'ten 1,5'e yükselirken, 2019 beklentisi yüzde 1,6 olarak korundu. AB-28 için 2018 enflasyon beklentisi yüzde 1,7'den 1,9'a revize edilirken 2019 tahmini yüzde 1,8 olarak sürdürüldü. AB-27 için 2018 ve 2018 enflasyon tahminleri ise yüzde 1,5 ve 1,8'den 1,7'ye revize edildi