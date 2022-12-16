AB, sanayisinin rekabet gücünü artırmak istiyor

Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin enerji ve ekonomi oturumlarının tamamlanmasının ardından zirve sonuç bildirisinin ilgili bölümleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Bildiride, liderler, AB enerji platformuyla ortak gaz alımının koordine edilmesi, üye ülkelerin sınır ötesi gaz alışverişinin kolaylaştırılması, yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması ve doğal gaz fiyatlarındaki aşırı yüksek fiyatlara karşı uygulanacak "gaza tavan fiyat" olarak bilinen piyasa düzeltme mekanizması kurulması çalışmalarının 19 Aralık'ta tamamlanması çağrısında bulundu.

Gelecek kışa hazırlık için gaz depolarının doldurulmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekilen bildiride, "AB Enerji Platformu aracılığıyla gaz talebini birleştirme ve ortak satın alma mekanizmasının hızlı şekilde faal hale getirilmesi ile 2023-2024 kış döneminde gaz arzını sağlamak için güvenilir ortaklarla uzun vadeli sözleşme görüşmelerinin hızlandırılmasında çalışmalar devam etmelidir." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, AB gaz depolarının doldurulmasına ve gaz talebini azaltma hedeflerinin yakından takip edileceğine işaret edildi.

Liderlerin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve yapıların enerji performansı yönetmelikleri ile ilgili çalışmaların hızla tamamlanmasını istediği belirtilen bildiride, Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığı aşamalı olarak ortadan kaldırmak, yeşil dönüşümü hızlandırmak ve arz güvenliğini sağlamak için AB'nin inovasyon, altyapı, ara bağlantılar, depolama, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yatırımlarını hızlandırması gerektiği kaydedildi.

Bildiride, liderlerin Komisyon tarafından 2023 başında sunulacak AB'nin elektrik piyasasının yapısal reformuna ilişkin teklifini dört gözle beklediği ifade edildi.

Küresel rekabet ortamında ve yüksek enerji fiyatlarının etkisi karşısında Avrupa'da ekonomik, endüstriyel ve teknolojik temeli korumanın önemine işaret edilen bildiride, Avrupa ekonomisini yeşil ve dijital dönüşüme uygun hale getirmek, stratejik bağımlılıkları azaltmak ve eşit şartlar altında rekabeti sağlamak için iddialı bir Avrupa sanayi politikası belirlenmesinin önemi vurgulandı.

Bildiride, Avrupa piyasasının bütünlüğünü korurken ekonomik dayanıklılığı ve küresel rekabet gücünü artırmak için koordineli bir karşılık verilmesi gerektiği anımsatılarak, Komisyon'dan ocak sonuna kadar yüksek enerji fiyatlarının etkisine karşı ilgili bütün ulusal ve AB araçlarını harekete geçirecek ve yatırım çerçeve koşullarını iyileştirecek bir teklif sunması istendi.

AB'nin, küresel rakipleriyle arasındaki büyüme ve yenilik uçurumunu aşması gerektiği dile getirilen bildiride, Komisyon'dan 2023'ün başlarında rekabeti ve üretkenliği artırmak için AB düzeyinde bir strateji sunması da talep edildi.

ABD'de enflasyonun düşürülmesine yönelik kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren yasa, Avrupa'da tartışılıyor. Bu çerçevede zirvede, ABD'nin enflasyonu düşürme yasası kapsamlı biçimde görüşüldü.

Vergi indirimleriyle elektrikli otomobil satın almayı teşvik etmeyi öngören yasa kapsamında, Kuzey Amerika'da üretilen bataryaların kullanıldığı ve bu bölgedeki madenlerden çıkan mineralleri içeren elektrikli araçlara 7 bin 500 dolara kadar vergi indirimi verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

AB, vergi indirimlerini ABD'de üretilen içeriğe bağlı hale getiren yeni düzenlemenin Avrupalı otomobil şirketlerini ve batarya ile yenilenebilir enerji ekipmanları dahil yeşil ekonomi alanındaki üreticileri dezavantajlı hale getireceğinden endişe duyuyor.

Enerji krizi, yüksek enflasyon ve olası resesyon endişeleriyle zor bir dönemden geçen Avrupa için sanayinin geri kalması da temel bir risk olarak öne çıkıyor.

AB liderleri, bu duruma karşı ortak bir strateji belirlemeye çalışıyor.