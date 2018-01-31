ABD, 2009'dan sonra ilk kez tahvil satışlarını artırıyor

31 Ocak 2018

ABD Hazine Bakanlığı, bütçe açığının artacağı ve Fed'in bilanço küçülteceği yönündeki beklentilere bağlı olarak 2009 yılından bu yana ilk kez tahvil satışlarını artırma kararı aldı.

Bloomberg News'in haberine göre, Hazine Bakanlığı'nın 3, 10 ve 30 yıllık tahvil ihraçlarını 66 milyar dolara yükselteceği belirtildi. Kasım ayındaki toplam tahvil ihraçları 62 milyar dolar seviyesindeydi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in borç yönetimi birimi, 3 yıl vadeli tahvilde gelecek hafta 26 milyar dolarlık satış gerçekleştirecek. Kasım ayında gerçekleştirilen 3 yıllık tahvil ihracı 24 milyar dolar seviyesindeydi. Hazine, 10 yıllık tahvil ihracını da 23 milyar dolardan 24 milyar dolara yükseltecek.

30 yıllık tahvil ihracı ise 15 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselecek.