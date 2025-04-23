ABD Başkanı Donald Trump'tan geri vites: Çin'in vergileri düşecek

ABD Başkanı Trump, Çin devlet Başkanı Şi'ye iyi davranacağını belirterek, Çin'in anlaşma yapmaması durumunda kendilerinin bir anlaşma düzenleyeceklerini ve yüzde 145 verginin çok olduğunu açıkladı. Ayrıca Trump, Fed Başkanı Powell'ı da azletmeyeceğini açıkladı.

ABD ile Çin arasında ticaret restleşmesi

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki veren ilk ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Çin de ABD'ye yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Trump, daha sonra akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, sabit disk, bilgisayar işlemcisi ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerinin ek vergilerden muaf tutulacağını bildirmişti.