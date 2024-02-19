“ABD dolarının sonu Roma İmparatorluğu gibi olacak’’

Emre ERGÜL

Kişisel finans ve iş eğitimi sağlayan özel bir finansal eğitim şirketi olan Rich Dad Company’nin kurucusu Robert Kiyosaki, ABD dolarının sonunu Roma İmparatorluğu’na benzetti.

76 yaşındaki Hawaiili finansal analist, “dolar-Roma İmparatorluğu” bağlamında şu öngörüde bulundu: “Roma İmparatorluğu üstünlüğünü, bankacıların askerlere ve gladyatörlere maaş ödemek için para birimlerinin değerini düşürmesiyle sona erdi. ABD de benzer bir düşüş yaşıyor. ABD’li yetkililer savaş masraflarını karşılamak için para basıyor.

"Dolar yerine altın ya da Bitcoin alın"

“Roma İmparatorluğu da aynı şekilde devasa gladyatörlerin tombul Romalıları eğlendirmesiyle, bankacıların ise askerlere ve faturaları ödemek için paralarının değerini düşürmesiyle sona erdi. Tarih tekerrür eder çünkü aptallık tekrarlanır.” ABD doları ve piyasaların 2008 mali krizinden daha sert çökebileceği konusunda uyaran Kiyosaki, “Aptal olmayın” diye seslendiği Amerikalılara paralarını bankalardan almaya ve Bitcoin ve altın gibi varlıklara yatırmayı tavsiye etti.

Kiyosaki BRICS'e dikkat çekti

50’yi aşkın dile çevrilen ve dünya çapında 27 milyon kopya satan Rich Dad Poor Dad serisi de dahil olmak üzere 26 finansal tavsiye kitabının yazarı Kiyosaki’nin uyarısının nedeni ise BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ekonomilerinin gün geçtikçe güçlenmesi…

BRICS ülkelerinin GSYİH’sinin muazzam bir şekilde büyüdüğüne ve küresel düzeyde ABD dolarına meydan okuduğuna dikkat çeken Kiyosaki, “Doğru tuşlara basarlarsa, ABD dolarının sonunu BRICS getirebilir” dedi. Ağustos 2023’teki BRICS Zirvesi’nde Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Arjantin’nin birliğe katılması onaylanmıştı. Ancak Arjantin sonrasında vazgeçti.

BRICS ticarette doları bırakırsa ABD’deki 5 sektör etkilenecek

ABD dolarının rezerv para statüsü, ABD’ye ucuz finansman ve mali yaptırım gibi avantajlar sağlıyor.

Ancak BRICS’in en büyük hedefi, ticareti “dolarsızlaştırma.” Rusya, Çin, BAE, Suudi Arabistan ve Hindistan aralarındaki enerji ticaretinde yerel para birimlerini kullanmaya başladı. BRICS ülkelerindeki merkez bankalarının altın rezervleri de özellikle “dolara alternatif para birimi” tartışmaları ekseninde gündeme gelen bir başka unsur olarak ön plana çıkıyor. Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre Rusya 2 bin 332 tonla BRICS’te en çok altın rezervine sahip ülke konumunda.

Onu 2 bin 10 tonla Çin, 797 tonla Hindistan takip ediyor. Suudi Arabistan 323 ton, Brezilya 129 ton, Mısır 125 ton, Güney Afrika 125 ton ve Birleşik Arap Emirlikleri 75 ton altın rezervine sahipken, resmi olarak bildirimde bulunmayan İran’ın 325 ton, Etiyopya’nın ise 100 ton altın rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Ticaret dolarsızlaşırsa ne olur? Ekonomi gazetecisi Vinod Dsouza’ya göre, ABD’deki 5 sektör bundan fena etkilenir: “Eğer ABD, doları ithal edemezse, para anavatanına dönecek ve enflasyona yol açacak. Ulaşım, konut, kira ve temel günlük ihtiyaçların pahalı ve karşılanamaz hale gelmesiyle fiyatlar roket gibi yükselecek.” İşte Dsouza’nın “Darbe alır” dediği 5 sektör:

1- Bankacılık ve finans: “Dövizin düşmeye başlamasıyla en büyük darbe yiyecek sektör olacak.”

2-Teknoloji ve fintech: “BRICS, zaten haber ve sosyal medya konusunda Amerikan teknolojine bağlı kalmadan kendi internet hizmetini yaratmanın yollarını arıyor.”

3-Uluslararası ticaret ve yatırım: “Borç krizi ve bütçe açığı daha kötüleşeceği için yabancı yatırımcılar ABD dolarından uzak duracak.”

4-Tüketim malları ve perakende: “Dolar eve dönünce, her şey pahalanır.”

5-Turizm: “Turistler seyahatlari için yerel para birimleriyle ödeme yapmaya başlayacak. Hoş, Çin ve Singapur zaten turistlere ABD doları yerine kendi ülkelerindeki yerel para birimleriyle ödeme yapmalarını sağlıyor.”