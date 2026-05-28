ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

ABD ekonomisi, 2026 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin gerisinde kalan bir büyüme performansı sergiledi. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ikinci tahmin verilerine göre, ülke ekonomisi ocak-mart döneminde yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,6 büyüdü.

Geçen ay yayımlanan öncü verilerde ise ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 2 büyüyeceği öngörülmüştü.

Büyümede tüketim ve yatırımlar etkili oldu

Verilere göre yılın ilk çeyreğinde ekonomik büyümeye ihracat, yatırımlar, tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki artış katkı sağladı.

Öte yandan ithalattaki yükselişin, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) hesaplamasında büyümeyi aşağı yönlü etkilediği belirtildi.

ABD ekonomisi 2025 yılının son çeyreğinde yüzde 0,5 büyürken, geçen yılın genelindeki büyüme oranı yüzde 2,1 olarak kaydedilmişti.

Enflasyon göstergelerinde yükseliş dikkat çekti

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ilk çeyrekte yüzde 4,5 artış gösterdi. Böylece endeks, 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek yükselişini kaydetti.

Söz konusu endeks, 2025'in son çeyreğinde yüzde 2,9 artmıştı.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e revize edildi.

Çekirdek enflasyonda son yılların en hızlı artışı

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin, 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana en hızlı yükselişini gerçekleştirdiği belirtildi.

Bir önceki çeyrekte yüzde 2,7 artan çekirdek endeksin, yılın ilk çeyreğinde belirgin şekilde hız kazanması piyasalarda enflasyon baskısının sürdüğüne yönelik değerlendirmeleri güçlendirdi.