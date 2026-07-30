ABD ekonomisinde büyüme beklentilerin altında kaldı

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ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin altında büyüdü. Açıklanan verilere göre ABD ekonomisi, ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,5 büyüdü.

Ekonomistler ise ekonominin yüzde 2 büyümesini bekliyordu. İlk çeyrekte büyüme yüzde 2,1 olarak gerçekleşmişti.

Dış ticaret büyümeyi sınırladı

İkinci çeyrekte büyüme hızının yavaşlamasında, dış ticaretteki zayıf görünüm etkili oldu. Özellikle net ihracattaki gerileme, ekonomideki temel talebin büyümeye katkısını sınırladı. Buna karşın ABD ekonomisinin en önemli büyüme kalemlerinden biri olan tüketici harcamaları yüzde 3,2 artarak iç talebin güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Savaşa rağmen tüketim güçlü kaldı

Veriler, İran savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatları ve bozulan ekonomik güvene rağmen ABD ekonomisinin dirençli kaldığına işaret etti.

Çeyrek sonunda benzin fiyatlarının gerilemesi, beklentilerin üzerinde gerçekleşen vergi iadeleri ve şirketlerin uyguladığı indirim kampanyaları, hane halkı harcamalarını destekleyen başlıca unsurlar oldu.

Yapay zeka yatırımları hız kesmedi

Şirket yatırımları da ikinci çeyrekte güçlü seyrini korudu. Özellikle yapay zeka alanındaki rekabet, teknoloji şirketlerinin harcamalarını artırmaya devam etti.

Meta ve Microsoft başta olmak üzere büyük teknoloji şirketleri, yatırımcıların bu yatırımların geri dönüşüne ilişkin soru işaretlerine rağmen veri merkezi yatırımlarını ve yapay zeka harcamalarını sürdürdü.

Analistler, büyüme beklentilerin altında kalsa da güçlü tüketim ve yatırımların ABD ekonomisinin dirençli yapısını koruduğunu, buna karşın dış ticaretteki zayıflığın büyüme üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor.