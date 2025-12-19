ABD ekonomisinde iyimserlik: Büyüme beklentileri yükseldi

Bloomberg News’in son anketi, ABD ekonomisine yönelik büyüme beklentilerinde sınırlı da olsa iyileşmeye işaret etti. Ankete katılan ekonomistler, enflasyon ve faiz tahminlerinde büyük bir değişikliğe gitmezken, gelecek yıla ilişkin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) öngörülerini yukarı yönlü revize etti.

12-17 Aralık tarihleri arasında 84 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, 2026 yılına ilişkin GSYH artış beklentisi yüzde 2’ye yükseldi. Bir önceki ankette bu oran yüzde 1,9 olarak öngörülmüştü.

Büyüme beklentisi yüzde 2'ye yükseldi

Ekonomistler, 2025 yılına ilişkin büyüme tahminlerini de yukarı çekti. Buna göre ABD ekonomisinin bu yıl yıllık bazda yüzde 2 büyümesi bekleniyor. Önceki ankette büyüme beklentisi yüzde 1,9 seviyesindeydi.

Enflasyon beklentilerinde ise sınırlı bir gerileme dikkat çekti. Ankete göre, 2026 yılında tüketici fiyat enflasyonunun yıllık yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Önceki ankette bu oran yüzde 2,9 olarak tahmin edilmişti.

Faiz beklentisinde değişiklik yok

Faiz beklentilerinde ise değişiklik olmadı. Katılımcılar, Federal Rezerv’in politika faizinin üst bandının 2026 yılı sonunda yüzde 3,25 seviyesinde olacağını öngörmeye devam etti. Mevcut yüzde 3,75’lik üst sınıra kıyasla, önümüzdeki iki yılda kademeli bir parasal gevşeme görünüyor.

Öte yandan, ING ekonomistleri ve stratejistleri ABD ekonomisine ilişkin daha uzun vadeli projeksiyonlarını paylaştı. ING’ye göre, ABD GSYH’si 2025 yılında yüzde 2 büyüyecek, 2026’da hafif bir yavaşlamayla yüzde 1,9’a gerileyecek ve 2027’de yeniden ivme kazanarak yüzde 2,2 seviyesine ulaşacak.

ING ayrıca, ABD’de enflasyonun 2025 ve 2026 yıllarında yüzde 2,8 düzeyinde seyretmesini bekliyor.