ABD enflasyon ne zaman açıklanacak? Amerika'da mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir?

Piyasaların gözü ilk olarak enflasyonda daha sonra ise Fed faiz kararında... Mayıs ayı enflasyon verileri Fed'in atacağı adımda bir hayli etkili olacak. ABD TÜFE rakamlarının açıklanmasına çok az bir süre kaldı ve "ABD enflasyon ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor.

ABD enflasyon ne zaman açıklanacak?

Amerika'da Tüketici Fiyat Endeksi 10 Haziran Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD'de bir önceki ay açıklanan enflasyon rakamı 3.8'di. Mayıs TÜFE beklentisi ise 4.2 şeklinde...