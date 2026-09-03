ABD enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Amerika'da enflasyon beklentisi belli oldu mu?
Yurt içinde enflasyon rakamları açıklandı yurt dışında ise en çok Amerika'dan gelecek enflasyon verisi merak ediliyor. ABD ile İran arasındaki gerilim hız kesmezken enflasyonun nasıl geleceği merak konusu... Peki, ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
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ABD enflasyon rakamları için geri sayım sürüyor. ABD'den gelecek rakamlar altını, dövizi, faizleri doğrudan etkiliyor. Tarih ilerledikçe "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu da sıklaşıyor.
ABD enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 15.30'da açıklanacak.
ABD enflasyon beklentisi henüz açıklanmazken bir önceki ay yıllık enflasyon yüzde 3.4 açıklanmıştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ