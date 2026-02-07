Şubat ayı ilerliyor ve ABD'den gelecek enflasyon rakamları merak ediliyor. Dünyayı da yakından ilgilendiren rakamlar öncesi beklentiler henüz açıklanmazken "ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.

ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Amerika'da ocak ayı enflasyon rakamları 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 16.30'da açıklanacak.

Geçen ay ne olmuştu?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.