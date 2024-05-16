ABD enflasyon verisi sonrası dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? (16 Mayıs 2024 Güncel Döviz Kuru)
ABD'de enflasyonun nisanda aylık bazda beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrası dolardaki son durum merak ediliyor. Faiz indirimi beklentilerinin kuvvetlenmesinin arından dolar/TL, yeni güne düşüşle başladı. Dolar/TL 32,20 seviyesinin altında seyrediyor. Peki, Dolar ve Euro 16 Mayıs 2024 gününde serbest piyasada kaç TL'den işlem görüyor? Dolar/TL bugün ne kadar?
Dolar, ABD'de çekirdek enflasyonun yıllık bazda üç yılın en düşük seviyesine indiğini gösteren ve dünyanın en büyük ekonomisinde faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren verinin ardından gerilmesini sürdürüyor. Lira, nisan ayını yüzde 0.04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamlarken mayıs ayında da değer kazanıyor.
Dolar fiyatları, yeni güne düşüşle başlaadı. Dolar yüzde 0,15 düşüşle 32,1680 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar, gün içi en yüksek 32,2507; en düşük ise 32,0544 TL seviyesini gördü.
Aynı dakikalarda Euro/TL ise yüzde 0,04 yükselişle 35,0827 seviyesinde işlem görüyor.