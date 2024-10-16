ABD eylül ayı ithalat ve ihracat verileri sonrasında New York borsası yatay seyirle açıldı

ABD'de dün teknoloji ve enerji hisselerindeki satış dalgasının ardından bugün pay piyasalarının açılışında yatay seyir izlendi. Şirket bilançoları açıklanmaya devam ederken, ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley, net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 32 arttığını bildirdi. Karı ve geliri beklentilerin üzerinde gerçekleşen bankanın hisseleri yüzde 4 değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de ithalat fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,7 azalış kaydetti. ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı da geçen hafta yüzde 6,52 ile ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Mortgage başvuruları ise yüzde 17 azalış kaydetti.

Öte yandan, dünya genelinde yarı iletken hisseleri öncülüğünde satış baskısı oluşturan Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'nin hisselerindeki düşüş bugün de devam etti. ASML, yüzde 5'in üzerinde kayıpla yeni işlem gününe başladı.