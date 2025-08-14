ABD Hazine Bakanı Bessent'ten çarpıcı Fed ve Bitcoin açıklamaları: Alım yapmayacağız

ABD Hazine Bakanı Bessent, son açıklamalarında Fed'in para politikası, ülkenin altın ve kripto rezervleri ile dış ticaret stratejilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan, özellikle faiz indirimleri, el konulan kripto varlıklarının kullanımı ve gümrük vergilerinin bütçe üzerindeki etkileri hakkında görüşlerini paylaştı.

Fed açıklamaları

Para politikasına odaklanan Bessent, Fed’e ne yapılması gerektiğini söylemediğini, ancak faiz indirimleri için alan olduğunu düşündüğünü ifade etti.

"Belki 25 baz puanlık bir kesintiyle başlayıp hızlandıracağız" diyen Bakan, nötr seviyeye ulaşmak için yaklaşık 1,5 yüzde puanlık bir kesintiye ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

Ancak Bessent daha sonra "Bir dizi Fed faiz indirimi çağrısı yapmıyorum" ve "Fed'in faiz oranını 1,5 yüzde puan düşürmesi çağrısında bulunmadım" şeklinde açıklama yaparak önceki ifadelerine netlik getirdi.

Bessent ayrıca, Fed Başkanlığı pozisyonu için "rasyonel birine" ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

'Yeni Bitcoin alımı yapmayacağız'

Altın ve kripto rezervleri konusunda da açıklamalarda bulunan Hazine Bakanı, ABD'nin altın varlıklarının yeniden değerlemeye gidilmesinden şüphe duyduğunu ancak altının bir değer deposu olarak tutulmaya devam edeceğini dile getirdi.

Kripto rezervleriyle ilgili olarak ise, Bitcoin rezervlerinin 15 milyar ila 20 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ettiklerini ve yeni alım yapmayacaklarını, bunun yerine el konulan varlıkları kullanacaklarını bildirdi.

'Çin çip konusunda köşeye sıkıştı'

Ticaret ve teknoloji başlıklarında ise Bessent, gümrük vergilerinin tek başına açığı yüzde 5 seviyesine çıkarabileceğini ve ağustos ile eylül aylarının tarife gelirleri için iyi bir test olacağını belirtti.

Çin'in çip konusunda köşeye sıkıştığını ifade eden Bakan, NVIDIA ve AMD gibi şirketlerin "özel şirketler" olduğunu vurguladı. Hazine'nin temel hedeflerinden birinin vergi mükellefleri için değeri maksimize etmek olduğunu söyleye Bessent diğerinin ise mortgage destekli menkul kıymetler (MBS) ile hazine tahvilleri arasındaki farkı azaltmak olduğunu sözlerine ekledi.