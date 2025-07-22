ABD Hazine Bakanı Bessent'ten Fed’e "400 ekonomist" eleştirisi: Dünya Yazarı Dirican 2 yıl önce yazmıştı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent dün yaptığı açıklamada 400'den fazla doktoralı ekonomistin çalıştığı Amerikan Merkez Bankası'nı (Fed) işaret ederek dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

"Fed'in başarılı olup olmadığı incelenmeli"

Fed'in ve çalışanların para politikası, düzenlemeler ve finansal istikrarla ilgili başarılı olup olmadıklarının incelenmesi gerektiğini savunan Bessent, kurumdaki yüzlerce doktoralı ekonomist ve doktora öğrencisinin ne yaptığını bilmediğini söyledi.

"Kurumun misyonunda başarılı olup olmadığını düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum" diyen Bessent, Federal Havacılık İdaresi'ni örnek göstererek "Biliyorsunuz, eğer FAA olsaydı ve bu kadar çok hata yapıyor olsaydık, geriye dönüp neden böyle olduğunu incelerdik" diye konuştu.

Dünya Gazetesi Yazarı 2 yıl önce yazmıştı

Öte yandan Bessent'in dün dile getirdiği eleştiriler iki yıl önce Dünya Gazetesi Yazarı Cüneyt Dirican tarafından da kaleme alınmıştı.

Dirican "400 doktoralı ekonomist" başlıklı köşe yazısında, Fed’in hızlı faiz artışları ile zarar eden tahvil portföyüne, kripto para ve teknoloji firmalarının likidite taleplerine yetişememesine dikkat çekerek kendi bilançosundaki artan ters repo miktarına işaret etmişti.

400 doktoralı ekonomist krizi öngöremedi mi?

Yazısında Fed'in stres testlerinden nasıl geçtiğini sorgulayan Dirican, şu noktalara dikkat çekmişti:

"Taşıdığı portföyde riske maruz değer, durasyon hesabı yapılırken kredi derecelendirme firması sadece Fed direktörü olan CEO’sunu mu dikkate almıştı.

Fed gerçekten fazla bağımsız mı davranıyor şeklinde mi yorumlanmalı? 400 doktoralı ekonomist enflasyonun yapışkanlığını, son istihdam verilerini, bu krizi de öngöremedi mi?

Oysa hata yapmazlar söylemini sıkça duyuyorduk. Enflasyon tutmadı, faiz tutmadı. Geriye ne kaldı? Aslında 17 Nobel ödüllü iktisatçı da Biden’ın hazine paketlerine enflasyon yaratmaz demişlerdi.