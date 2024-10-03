ABD krizin eşiğinde: Bu insan yapımı bir felaket!

ABD limanlarında maaş artışı ve iş güvencesi isteyen işçiler üç hafta önce toplu iş bıraktı. Uluslararası Liman İşçileri Birliği (ILA) Başkanı Harold Daggett’in öncülük ettiği grev şimdiden küresel tedarik zincirlerini altüst etti.

Liman işletmecileri ve deniz taşımacılığı şirketleri uzlaşma için yüzde 50 maaş artışı teklif etse de kabul görmedi.

İnsan yapımı bir felaket

Biden ise "Helen Kasırgası'nın yarattığı felaketin üzerine ihtiyacımız olan son şey insan yapımı bir felaket." diyerek limanlardaki greve işaret etti. Limanları kontrol eden şirketlere müzakereleri yeniden başlatma çağrısında bulunan Biden, "masaya oturmalarının ve bu grevi bitirmelerinin zamanı geldi" dedi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre de ülkenin güneydoğusunu vuran kasırgayı hatırlatarak, işletmelerin masaya gelmeleri ve işçilere adil bir teklif sunmaları gerektiğini söyledi.