Ekonomiye savaş açtı, küresel tedarik zincirini altüst etti

Daha adil bir maaş ve iş güvenci isteyen liman işçileri ABD'de son 47 yılın en büyük grevini başlattı. ILA başkanı Harold Daggett'ın çağrısı ile 14 liman greve katılırken, üç haftanın sonudan küresel tedarik zinciri altüst oldu.

Daggett, YouTube'da liman işçilerine seslenmiş ve hükümet taleplerini karşılamazsa ekonomiyi çökerteceklerini söylemişti. Daggett'in planına göre grevin devamında otomobil satıcıları ve inşaat işçileri işten çıkarılacak, alışveriş merkezleri bir bir kapatılacaktı.

Liman işletmecileri ve deniz taşımacılığı şirketleri ise uzlaşma için yüzde 50 maaş artışı teklif etti, ancak kabul görmedi.

ABD ekonomisine bedeli 'günlük' 4,5 milyar dolar

Daggett'in bu karanlık senaryosuna karşılık, Beyaz Saray, grevin etkilerinin sınırlı olacağını düşünerek bu konuda kamuoyunu yatıştırmaya çalışıyor. Ancak JPMorgan analistleri aynı fikirde değil. Analistlere göre iş durdurmanın ABD ekonomisine bedeli günlük 4,5 milyar dolar.

Lüks yaşamı güven sarsıyor

Daggett, kendisini işçi sınıfının 'kahraman' olarak ilan ederken, temsil ettiği kesimden uzak yaşantısı ve mafya bağlantıları nedeniyle eleştiriliyor. Daggett'in lüks yaşamı, geçmişte gasp ve dolandırıcılık ile suçlanması güvenilir biri olduğu konusunda şüphe uyandırıyor.

ABD limanlarında verim kaybı

Öte yandan ABD'li işçiler otomasyon sistemlerinin işlerini ellerinden alacağından endişe ediyor. Ancak muadillerine kıyasla daha geleneksel işleyen ABD limalarında, verimi artırmak için otomasyonun artırılması planlanıyor.

Analistler, Daggett'in uzlaşmasının pek olası olmadığını söylüyor. JPMorgan ve Moody's, grevin ancak hükümetin müdahalesiyle sona ereceğini öngörüyor.