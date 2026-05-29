Ticaret savaşı riski Avrupa sanayisini derinden sarsıyor

Avrupa Birliği ile Çin arasındaki ekonomik gerilimler hızla tırmanıyor. Kıtada artan ucuz ithalat dalgası yerel üreticileri köşeye sıkıştırdı. Brüksel yetkilileri Avrupa'nın Çin ürünlerine olan bağımlılığını azaltmak için acil çözümler arıyor. Diplomat Kaja Kallas yakın zamanda Çin'e olan bağımlılığı bir hastalığa benzetti.

Kallas tedavi sürecinin kemoterapi gibi acı verici olabileceğini vurguladı. Kıtanın en büyük ikinci ticaret ortağı olan Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Avrupa pazarına yöneldi. Yetkililer artan ithalat hacminin Avrupa sanayisi için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Olası bir ticaret savaşı kıta genelinde şirketlerin stratejilerini yeniden değerlendirmesine yol açıyor.

Bruegel ekonomi düşünce kuruluşu yöneticisi Jeromin Zettelmeyer piyasadaki mevcut tonu panik olarak nitelendirdi. Zettelmeyer sanayide yakın bir çöküş ve tehlike hissinin hakim olduğunu aktardı. Brüksel cephesindeki endişeler Pekin yönetiminde sert karşılık buluyor. Çinli yetkililer korumacı adımlara misliyle yanıt verecekleri konusunda Avrupa'yı uyarıyor.

Fransa'nın Evian kentinde toplanacak G7 liderleri küresel ekonomik dengesizlikleri masaya yatıracak. Kısa süre sonra 27 AB ülkesinin liderleri Çin gündemiyle bir araya gelecek. Avrupa Birliği yürütme organı Çin'e yönelik politikaları netleştirmek için erken bir tartışma başlatmayı planlıyor. Uzmanlar yaklaşan diplomatik trafiği potansiyel bir ticaret savaşı öncesindeki son hazırlıklar olarak değerlendiriyor.

Avrupa ticaret savaşı senaryosunda misilleme korkusu yaşıyor

Avrupalı yetkililer ticaret savaşı tehdidi altında Pekin'in ihracata dayalı büyüme stratejisiyle bozulan ticaret dengelerini düzeltmek istiyor. Yetkililer öncelikle işbirliğine dayalı bir çözüm umut ediyor. Karar alıcılar aynı zamanda Çin'in kritik sektörlerdeki hakimiyetini kırmak için güçlü sanayi önlemlerini de değerlendiriyor. Çin ile ekonomik bağları zayıflatmak Avrupa için son derece zorlu bir süreç anlamına geliyor.

Şirketler ve siyasiler olası bir ticaret savaşı senaryosunda Pekin'in sert misillemelerinden çekiniyor. Tüketiciler ise enflasyonist baskılar altında ucuz Çin ürünlerini tercih etmeyi sürdürüyor. Özellikle elektrikli araç pazarında Çinli üreticilerin Avrupa'ya akını devam ediyor. Brüksel yönetimi daha önce ithalat akınını durdurmaya çalıştı ancak başarısız oldu.

Mercator Çin Çalışmaları Enstitüsü uzmanı Rebecca Arcesati durumun pek iç açıcı olmadığını dile getirdi. Arcesati Avrupalı liderlerin seçmen beklentilerini karşılamak zorunda olduğuna dikkat çekti. Uzman, Pekin'in misilleme yapması durumunda ucuz ürün akışını kesmenin çok zorlaşacağını ekledi. Arcesati mevcut sistemlerin böylesi bir ticaret savaşı meydan okumasına hazır olmadığını belirtti.

Çin hükümeti sağladığı sübvansiyonlarla yerel fabrikaların rekabet gücünü devasa oranda artırdı. Pekin yönetimi emlak krizinin ardından ekonomik büyümeyi desteklemek için sanayiye daha fazla ağırlık verdi. Amerikan gümrük tarifelerinin ABD pazarına girişi zorlaştırması Çinli üreticileri Avrupa'ya yönlendirdi.

Gümrük tarifeleri Avrupa sanayisinin savunma kalkanı olabilir

2026 yılının ilk çeyreğinde Çin'den Avrupa'ya yönelik ithalat keskin bir sıçrama kaydetti. Soapbox ve Mercator Enstitüsü'nün 2026 gümrük verileri analizi ticaret dengesizliğindeki rekoru gözler önüne serdi. Veriler elektrikli araç ithalatındaki devasa artışın Avrupa Birliği aleyhine rekor bir açığa neden olduğunu kanıtladı. Çinli otomobil üreticileri iç pazarda düşen talep nedeniyle Avrupa'ya daha agresif bir şekilde odaklandı.

Orta Doğu'da devam eden savaşın yakıt fiyatlarını artırması Avrupalı tüketicileri yeşil alternatiflere yöneltti. Avrupa Birliği resmi rakamlarına göre 2025 yılındaki mal ticareti açığı 418 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Artan açık ticaret savaşı ihtimalini giderek daha somut bir tehlikeye dönüştürüyor. İthalattaki artış özellikle Almanya gibi dev sanayi merkezlerini temelinden sarsıyor.

Geleneksel olarak otomotiv ve kimya sektörlerinde lider konumda olan Almanya rekabet etmekte zorlanıyor. Endişeler arttıkça Avrupalı liderler daha sert bir retorik ve daha cesur fikirler benimsiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uzun süredir Çin'in ticaret politikalarını eleştiriyor. Macron stratejik endüstrileri korumak için Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığına benzer önlemlerin alınmasını talep etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez kısa süre önce Pekin'e giderek uzlaşmacı bir ton kullanmayı tercih etti. Sánchez Avrupa'nın kendini kapatmaması için Çin'in pazarlarını açması gerektiğini söyledi. İspanya yönetimi Fransa, İtalya, Litvanya ve Hollanda ile birlikte daha sert tedbirler içeren bir ortak metin hazırladı.

Çin ticaret savaşı adımlarıyla tedarik zincirini vurdu

Avrupa ülkelerinin hazırladığı ortak metin doğrudan Çin'in adını anmadı. Belge yapısal sanayi kapasitesi fazlasına sahip ticaret ortaklarını sert bir şekilde eleştirdi. Dış İlişkiler Konseyi ekonomisti Brad Setser Avrupalı liderlerin temkinli adım attığını belirtti. Setser liderlerin olası bir ticaret savaşı tetiklenmesinden ve Pekin'in misillemesinden korktuklarını vurguladı.

Ekonomist sanayideki kayıp korkusunun misilleme endişesini gölgede bırakabileceğini öngördü. Piyasa aktörleri beklenen değişimin Almanya gibi üretim merkezlerinde daha belirgin yaşanmasını bekliyor. Avrupa kendini korumak için Sanayi hızlandırıcı yasası gibi bazı stratejik adımlar atıyor. Yasa kıtanın üretim tabanını yeniden inşa etmeyi hedefleyen geniş çaplı bir politika sunuyor.

Tasarlanan plan Çinli şirketlerin temel Avrupa sübvansiyonlarından yararlanmasını fiilen engelleyecek. Yasa özellikle Avrupa'da üretilen elektrikli araçları destekleyerek ticaret savaşı dinamiklerini değiştirmeyi amaçlıyor. Pekin yönetimi yeni yasa tasarısını korumacı olarak nitelendirdi ve şiddetle kınadı. Çinli yetkililer tasarıya misilleme yapacakları konusunda Avrupa'yı bir kez daha uyardı.

Çin'in ticarette giderek daha agresif bir tutum sergilemesi Avrupa'daki tepkileri büyütüyor. Çin geçen yıl Amerikan gümrük tarifelerine misilleme olarak iki kez ihracat yasağı uyguladı. Pekin yönetimi nadir toprak mineralleri ve mıknatıs ihracatını durdurarak küresel piyasaları sarstı. Yasaklar yüksek teknoloji ve yeşil enerji üretiminde Çin minerallerine bağımlı olan Avrupa'yı derinden etkiledi.

Tedarik zincirindeki son kırılmalar Avrupalı şirketlerin Çin'e ne kadar bağımlı olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Artan yaptırımlar ticaret savaşı gerilimini tüm kıtada geri dönülmez bir yola soktu.

Küresel endeksler ticaret savaşı risklerini fiyatlıyor

Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde atılacak adımlar küresel piyasaların geleceğini şekillendirecek. Brüksel merkezli politika yapıcılar damping karşıtı soruşturmaları genişleterek yerel üreticileri koruma kalkanı altına alıyor. Uzmanlar Avrupa Birliği ve Çin arasındaki ticaret savaşı ihtimalinin sadece iki dev ekonomiyi değil tüm küresel tedarik zincirlerini sarsacağını öngörüyor. Çin'in devasa iç pazarındaki tüketim daralması Asyalı devin ihracat odaklı büyüme modelini daha da agresif hale getirdi.

Ticaret savaşı endişeleri New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi ve Nasdaq Bileşik Endeksi üzerinde satış baskısı yaratıyor. Uzmanlar Hürmüz Boğazı rotasındaki nakliye risklerine ek olarak Avrupa ve Çin arasındaki gümrük krizinin enflasyonist dalgalanmaları tetikleyeceğini belirtiyor. Borsa İstanbul tarafında ise XSGRT sigorta endeksi küresel lojistik teminatlarındaki artış beklentisiyle hareketlilik gösteriyor. Avrupalı sigorta ve lojistik şirketleri artan navlun maliyetleri ve tarife risklerine karşı acil durum planlarını devreye soktu.

Otomotiv hisselerinden kimya sektörüne kadar uzanan geniş bir yelpazede yatırımcılar yeni gümrük vergisi haberlerini yakından izliyor. Küresel piyasalar yaklaşan ticaret savaşı fırtınasına karşı pozisyon alırken volatilite oranları yukarı yönlü bir seyir izliyor.