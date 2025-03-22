ABD Tarım Bakanı Rollins'ten Türkiye açıklaması

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, kuş gribi kaynaklı arz sıkıntısını hafifletmeye yönelik Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ettiklerini, başka ülkelerle de yumurta ithalatı konusunda görüştüklerini ifade etti.

Beyaz Saray'da muhabirlere yaptığı açıklamada, "Şu anda, Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ediliyor. Dün, birkaç ülkeyle daha görüştüm, yakında onlardan da ithalata başlanacak. Henüz anlaşma imzalamadık, bu yüzden hangi ülkeler olduğunu söylemek istemiyorum" diyen Rollins, kısa vadede "yüz milyonlarca" yumurtadan bahsettiklerini belirtti ve kriz sona erdiğinde iç piyasaya yöneleceklerini vurguladı.

Yumurta fiyatlarında yüzde 58,8'lik artış

Kuş gribi salgını nedeniyle çiftliklerde milyonlarca tavuğun itlaf edilmesi yumurta üretimini sekteye uğratırken, AA'da yer alan habere göre ABD'de yumurta fiyatlarında yaşanan yükseliş, şubatta yıllık bazda yüzde 58,8'i buldu. Üretimin sekteye uğramasıyla yumurta ithalatını artıran ABD, en son Ocak 2023'te yumurta ithal ettiği Türkiye'den de alım yapmaya başladı.