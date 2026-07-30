ABD ve Çin bir kez daha karşı karşıya: Krizin yeni adresi insansı robotlar

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ABD ile Çin arasında yarı iletkenler, yapay zeka ve telekomünikasyon alanlarında süren teknoloji rekabeti şimdi de insansı robotlara taşındı.

ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC), yabancı üretim insansı robotları ulusal güvenlik riski kapsamına almasının ardından Çin'den sert tepki geldi.

"Ulusal güvenlik gerekçesi aşırı genişletiliyor"

Bakanlık Sözcüsü, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını gereğinden fazla genişlettiğini belirterek, kararın Çin'in meşru ticari çıkarlarına zarar verdiğini ifade etti. Sözcü, uygulamanın yalnızca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri değil, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını da olumsuz etkilediğini söyledi.

"Kararlı önlemler alacağız"

Pekin yönetimi, Washington'ın bu politikayı sürdürmesi halinde Çin'in meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacağını vurguladı. Açıklamada, ABD'nin söz konusu karardan vazgeçmesi çağrısı da yapıldı.

FCC listeyi genişletmişti

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), dün yaptığı açıklamada ulusal güvenlik riski taşıdığı değerlendirilen yabancı menşeli teknoloji ürünleri listesini genişlettiğini duyurmuştu.

Yeni düzenlemeyle, insansı ve dört ayaklı gelişmiş robotik sistemler ile şebekelere entegre çalışan güç invertörleri, ABD'de pazarlama ve satış onayı verilmeyecek ürünler arasına eklendi.

Karar, ABD ile Çin arasında yarı iletkenler, yapay zekâ ve ileri teknoloji alanlarında süren rekabetin, robot teknolojilerine de taşındığı şeklinde değerlendiriliyor.