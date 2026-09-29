ABD'de açık iş sayısı ağustosta geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı ağustosta önceki aya kıyasla 256 bin azalarak 7 milyon 79 bine indi. Piyasa beklentisi, açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 230 bin olması yönündeydi.

Açık iş sayısı temmuzda 7 milyon 335 bin olarak kaydedilmişti. Ağustosta tüm sektörlerde açık iş pozisyonlarında çok az değişiklik oldu. İşe alım sayısı ağustosta önceki aya göre 46 bin artarak 5 milyon 192 bine yükseldi.

İstifa, işten çıkarma ve diğer ayrılmaları kapsayan toplam işten ayrılma sayısı ise aynı dönemde 58 bin azalarak 5 milyon 70 bine geriledi.