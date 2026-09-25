ABD’de enflasyonun 5 yıllık faturası: Yumurtadan otomobile fiyatlar baş döndürdü

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD’de uzun süredir yüksek seyreden enflasyon, hane bütçeleri üzerindeki baskısını sürdürüyor. Gıda, akaryakıt, konut, otomobil ve elektrik maliyetlerinde son beş yılda yaşanan artışlar, özellikle düşük gelirli tüketicileri zorladı.

Fed Başkanı Kevin Warsh da 18 Eylül’de politika faizinin 25 baz puan artırıldığı toplantıda enflasyona dikkat çekerek, fiyat istikrarının beş yılı aşkın süredir önemli bir sorun olduğunu belirtti.

Benzin fiyatları yeniden yükseldi

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre, Haziran 2022’de galon başına 5 doların üzerine çıkan benzin fiyatı Ocak 2026’da 2,96 dolara kadar geriledi. Ancak 2026'da yaşanan gelişmelerle fiyatlar yeniden yükseldi ve ülke genelindeki ortalama 4,48 dolara çıktı.

Ticari taşımacılıkta kullanılan dizelin ortalama fiyatı ise yaklaşık 6,50 dolara ulaştı. Yüksek akaryakıt maliyetlerinin nakliye üzerinden diğer ürünlerin fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.

Konut maliyeti cep yakıyor

Zillow verilerine göre Ağustos 2021 ile Ağustos 2026 arasında ABD’de tipik bir konutun değeri 62 bin dolar artarak 368 bin 697 dolara yükseldi.

Mortgage ödemeleri, sigorta, emlak vergileri ve bakım giderleri dahil edildiğinde tipik bir ev sahibinin aylık konut maliyeti yaklaşık 3 bin dolara ulaştı. Bu rakam beş yıl öncesine göre aylık 1.175 dolarlık artışa işaret etti.

Yumurta fiyatında sert dalgalanma

Market fiyatlarında da dikkat çekici değişimler yaşandı. Ağustos 2021’de pound başına 4,64 dolar olan kıymanın fiyatı Ağustos 2026’da 6,77 dolara çıkarak yüzde 46 arttı.

En dikkat çekici değişimlerden biri yumurtada görüldü. Bir düzine yumurtanın fiyatı 2023 sonunda 2 dolar seviyelerine kadar gerilemesine rağmen Mart 2025’te 6,23 dolarla zirve yaptı.

Otomobilde 50 bin dolar eşiği aşıldı

Kelley Blue Book verilerine göre yeni otomobillerin ortalama fiyatı Ağustos 2021-Ağustos 2026 döneminde yüzde 15,5 artarak 50 bin 89 dolara çıktı. İkinci el otomobillerde ortalama fiyat ise 27 bin 239 dolara ulaştı.

Artan fiyatlar kredi vadelerini de uzattı. 2026’nın ikinci çeyreğinde krediyle yeni otomobil alanların yüzde 36,5’i 73 ay veya daha uzun vadeli finansmana yöneldi.

Elektrik faturası yüzde 36 arttı

ABD’de ortalama aylık elektrik faturası da Ağustos 2021’den bu yana yüzde 36 yükselerek 176 dolara ulaştı.

Enerji şirketlerinin artan ekipman maliyetleri, elektrik şebekelerine yapılan yatırımlar ve yüksek enerji tüketen yapay zeka veri merkezlerinin yaygınlaşması fiyat artışının nedenleri arasında gösterildi.