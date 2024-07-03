ABD'de ISM hizmet endeksi beklentilerin altına düştü

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Haziran'da aylık bazda 5 puan azalışla 48,8'e inerken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ISM, Haziran ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi Haziranda önceki aya kıyasla 5 puan azalarak 48,8'e düştü.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 52,6 değerini alması yönündeydi.

Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine inen ve hizmet sektöründe daralmaya işaret eden endeks, bu yıl mayısta 53,8 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, Haziran'da aylık bazda 11,6 puan azalışla 49,6'ya ve yeni siparişlere ilişkin endeks 6,8 puan düşerek 47,3'e indi. İstihdam endeksi de bu dönemde 1 puan azalarak 46,1'e geriledi.

Üretim endeksi Mayıs 2020'den, yeni sipariş endeksi Aralık 2022'den bu yana ilk kez 50'nin altında değer aldı.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 8 alt sektöründe büyüme görülürken, 8 sektörde ise düşüş kaydedildi. Tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık; gayrimenkul, kiralama ve leasing; madencilik; perakende ticaret; kamu yönetimi; toptan ticaret; ulaştırma ve depolama ile bilgi düşüş kaydedilen sektörler oldu.

Hizmet sektörü PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global Haziran ayına ait hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi Haziran'da bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artarak 55,3'e çıktı.

Öncü verilerde 55,1 olarak açıklanan hizmet sektörü PMI, mayısta 54,8 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise Haziran'da bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artışla 54,8'e yükseldi.

Nisan 2022'den bu yana iş faaliyetlerinde en hızlı artışa işaret eden endekse dair öncü veri 54,6 olarak açıklanmıştı.

Bileşik PMI mayısta 54,5 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.