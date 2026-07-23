ABD'de işsizlik maaşı başvurularında 57 yıl sonra bir ilk

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ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Temmuz ile biten haftada 22 bin kişi azalarak 187 bine geriledi.

Bu seviye, 1969'dan bu yana görülen en düşük işsizlik maaşı başvuru sayısı olarak kayıtlara geçti. Böylece ABD iş gücü piyasasının güçlü görünümünü koruduğu bir kez daha teyit edildi.

Ekonomistlerin beklentisi başvuruların 211 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Açıklanan veri beklentilerin belirgin şekilde altında kaldı.

Öte yandan önceki haftaya ait başvuru verisi 208 binden 209 bine revize edildi.

İş gücü piyasasındaki olumlu görünümü destekleyen bir diğer gösterge olan 4 haftalık ortalama başvuru sayısı da 7 bin 250 kişi azalarak 207 bin 500'e geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 11 Temmuz ile biten haftada 2 bin kişi düşüşle 1 milyon 796 bine indi.