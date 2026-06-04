ABD'de işsizlik maaşı başvurularında son 4 ayın en büyük artışı

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ABD'deişsizlik maaşı başvurularında son 4 ayın en büyük artışı gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 30 Mayıs'ta sona eren haftada ilk işsizlik başvuruları 13 bin artarak 225 bine yükseldi. Bir önceki hafta için başvurular 212 bin olarak revize edildi.

İşsizlik maaşı alan kişi sayısının bir göstergesi olan devam eden işsizlik başvuruları, geçen hafta 8 bin düşerek 1,78 milyona geriledi.

Rapor, Anma Günü'nü de kapsayan ve bazı okullar için yaz tatilinin başlangıcına denk gelen dönemi kapsıyor.

Bloomberg'in ekonomistler arasında yaptığı bir ankete göre, ortalama tahmin 215 bin ilk işsizlik başvurusu yönündeydi.