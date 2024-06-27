ABD'de işsizlik sigortası başvuruları 6 bin azaldı

ABD'de mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, işsizlik sigortası için ilk başvurular 22 Haziran'da sona eren haftada, bir önceki haftanın revize edilmiş seviyesine göre 6,000 azalarak 233 bin oldu. Beklenti rakamın 3 bin azalarak 235 bin olacağı yönündeydi.

Bir önceki haftanın verisi ise 1.000 artışla 238.000'den 239.000'e revize edildi. Dört haftalık hareketli ortalama ise 236.000 ile bir önceki haftanın revize edilmiş ortalamasına göre 3 bin artış gösterdi. Bir önceki haftanın ortalaması 250 artışla 232 bin 750'den 233 bine revize edildi.

Mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranı 15 Haziran'da sona eren hafta için bir önceki haftanın revize edilmemiş oranına göre değişmeyerek yüzde 1,2 oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranı 5 Haziran'da sona eren hafta için bir önceki haftanın revize edilmiş seviyesine göre 18.000 artışla 1.839.000 oldu. Bu, 1.878.000 olduğu 27 Kasım 2021'den bu yana sigortalı işsizlik için en yüksek seviye.

Bir önceki haftanın seviyesi 7.000 düşüşle 1.828.000'den 1.821.000'e revize edildi.

Dört haftalık hareketli ortalama, bir önceki haftanın revize edilmiş ortalamasına göre 12.250 artışla 1.816.000 oldu. Bu, ortalamanın 1.859.750 olduğu 4 Aralık 2021 tarihinden bu yana görülen en yüksek seviye. Bir önceki haftanın ortalaması 1.750 düşüşle 1.805.500'den 1.803.750'ye revize edildi.