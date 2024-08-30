ABD'de kişisel gelirler temmuzda yüzde 0,3 oranında arttı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı ekonomik verilere göre, temmuz ayında kişisel gelirler bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentisi ülkede kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,2 artacağı yönündeydi.

Kişisel tüketim harcamaları ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 arttı. Bu dönemde piyasa beklentisine paralel gerçekleşen kişisel tüketim harcamaları, haziran ayında yüzde 0,3 artış göstermişti.

Fed'in enflasyon göstergesi beklentinin altında

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,5 arttı. Bu dönemde aylık bazda beklentiler dahilinde artan endeksin yıllık bazda yüzde 2,6 yükseleceği öngörülüyordu. Endeks, haziranda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,5 yükselmişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

Endeksteki aylık değişim piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, artışın yıllık bazda yüzde 2,7 olacağı tahmin ediliyordu. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, haziranda da aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 artmıştı.