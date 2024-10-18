ABD'de konut başlangıçları eylülde yüzde 0,5 azaldı

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, eylülde yüzde 0,5 azaldı. Yapımına başlanan yeni konut sayısına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 350 bin olması yönündeydi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Yeni konut sayısı, ağustosta aylık yüzde 7,8 artarak 1 milyon 361 bin olmuştu. Yapımına başlanan yeni konut sayısı eylülde yıllık bazda ise yüzde 0,7 azaldı.

İnşaat izni sayısı eylülde aylık bazda yüzde 2,9 azaldı

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da eylülde aylık bazda yüzde 2,9 azalarak 1 milyon 428 bine geriledi.

İnşaat izni sayısına yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 450 bin olacağı yönündeydi. İnşaat izni sayısı, ağustosta ise aylık yüzde 4,6 artışla 1 milyon 470 bin olmuştu. Eylülde inşaat izni sayısı yıllık bazda ise yüzde 5,7 azaldı.