ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında arttı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD'de özel sektör istihdamı temmuz ayında piyasa beklentilerinin altında kaldı. ADP Araştırma Enstitüsü ile Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırlanan Ulusal İstihdam Raporu'na göre, özel sektör istihdamı temmuzda 44 bin kişi arttı. Piyasalarda beklenti 68 bin kişilik artış yönündeydi.

Haziran ayına ilişkin istihdam verisi de 98 binden 95 bine revize edildi.

Sektörel dağılıma bakıldığında, hizmet sektöründe istihdam 47 bin kişi artarken, üretim sektöründe 3 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı.

ABD'de 26 milyondan fazla özel sektör çalışanının bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP verilerine göre, yıllık ücret artışı temmuzda işinde kalan çalışanlar için yüzde 4,4 olurken, iş değiştiren çalışanlar için yüzde 7 olarak kaydedildi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş değiştiren çalışanların ekonomik koşullardaki anlık değişimlere karşı son derece hassas olduğunu, bu gruptaki hızlı ücret artışının iş gücü piyasasının bazı bölümlerinde arz kısıtlarına işaret ettiğini belirtti.

Richardson, işverenlerin değişen makroekonomik koşullara uyum sağlamasıyla birlikte işe alımdaki geleneksel eğilimlerin de değiştiğini ifade etti.