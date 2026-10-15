ABD'de perakende satışlar beklentileri aştı
ABD'de perakende satışlar eylülde yüzde 0,8 artarak yüzde 0,3'lük piyasa beklentisini geride bıraktı. Satış hacmi 745 milyar dolara ulaşırken en güçlü artış yüzde 6,4 ile akaryakıt istasyonlarında görüldü. Beklentileri aşan veri, yüksek enflasyona rağmen tüketici harcamalarının güçlü seyrini koruduğuna işaret etti.
ABD'de perakende satışlar, eylül ayında piyasa tahminlerinin üzerinde artış gösterdi.
ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre perakende satışlar, aylık bazda yüzde 0,8 yükselerek 745 milyar dolara ulaştı. Ekonomistler bu dönemde yüzde 0,3'lük artış bekliyordu.
Ağustosta yüzde 1,3 artan perakende satışlar, eylülde yıllık bazda ise yüzde 6,3 yükseldi.
En yüksek artış akaryakıt satışlarında
Eylülde satış tutarındaki en güçlü aylık artış yüzde 6,4 ile akaryakıt istasyonlarında kaydedildi.
Motorlu taşıt ve yedek parça, mobilya, elektronik ve beyaz eşya, gıda ve içecek ile sağlık ve kişisel bakım mağazalarında da satışlar arttı.
İnternet üzerinden satışları da kapsayan mağaza dışı perakendeciler ile restoran ve benzeri işletmelerde de yükseliş görüldü.
Hangi sektörlerde satışlar geriledi?
Giyim mağazalarında satışlar önceki aya göre değişmezken yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanları satan işletmelerde düşüş yaşandı.
Spor malzemeleri, hobi ürünleri, müzik aletleri ve kitap mağazalarının yanı sıra genel ürün mağazalarında da satışlar geriledi.
Beklentilerin üzerinde gelen perakende satış verisi, ABD ekonomisinde tüketici harcamalarının seyrine ilişkin önemli bir gösterge olarak öne çıktı. Bununla birlikte verilerin nominal olması, artışın bir bölümünün fiyat yükselişlerinden kaynaklanabileceği anlamına geliyor.