ABD'de tarife krizi: 301 bin ithalatçı geri ödeme için sıraya girdi

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın tarifelerini hukuka aykırı bularak iptal ederken, 10 ay boyunca yüksek vergi yükü ile ezilen bin 800'den fazla şirket ödedikleri vergilerin iadesi için yargı yoluna başvurdu.

10 ayda 130 milyar dolar gelir

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ABD Hazinesi söz konusu tarifelerden 10 ayda ne en az yaklaşık 130 milyar dolar gelir sağladı.

Şirket avukatları, ödenen tüm tarifelerin iadesi başvuruda bulunurken, Trump yönetiminin hafta sonuna kadar süreci netleştirmesi bekleniyor.

301 bin ithalatçı iptal edilen tarifelere tabi tutuldu

En az 301 bin ithalatçının iptal edilen tarifelere tabi tutulduğu tahmin edilirken, çok sayıda şirketin yanı sıra yurt dışından doğrudan ürün alarak gümrük vergisi ödeyen bazı bireylerin de bu kapsama girdiği kaydedildi. Öte yandan, geri ödeme için açılan davaların sonuçlanmasının birkaç yılı bulabileceği değerlendiriliyor.

Ne olmuştu?

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti. Söz konusu karar üzerine Trump, aynı gün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı.

Trump, 21 Şubat'ta ise ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu.