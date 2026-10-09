ABD'de tüketici güveni ekimde geriledi

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Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin ekim ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla 1,8 puan azalarak 46,3 oldu ve mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine indi.

Piyasa beklentisi tüketici güven endeksinin bu dönemde 47,5 değerini alması yönündeydi. Tüketici güven endeksi eylülde 48,1 olarak kaydedilmişti.

Amerikalı tüketicilerin mevcut ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerini ölçen ekonomik koşullar endeksi, ekimde aylık bazda 6,2 puan azalarak 44,7'ye geriledi.

Tüketicilerin gelecekteki ekonomik koşullara ilişkin öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 1 puan artışla 47,3'e yükseldi.

Enflasyon beklentileri arttı

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ekimde yüzde 4,6'dan yüzde 4,7'ye çıktı.

Mevcut seviye, ABD ile İran arasındaki gerilimin başlamasından önce şubat ayında kaydedilen yüzde 3,4'lük seviyenin üzerinde kalmayı sürdürdü.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e yükseldi. Bu oran da 2024'te görülen yüzde 2,8 ila yüzde 3,2 aralığının üzerinde kalmaya devam etti.

Hem kısa hem de uzun vadeli enflasyon beklentisi, üst üste ikinci ayda artarak mayıstan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, kişisel mali durum ve iş koşullarına ilişkin beklentiler bir miktar iyileşse de yüksek fiyatlar ve borçlanma maliyetleri nedeniyle dayanıklı tüketim malları satın alma koşullarında keskin bir düşüş görüldüğünü belirtti.

Genel olarak, fiyat artışları karşısında daha az kaynağa sahip olan düşük gelirli tüketiciler ve daha küçük hisse senedi portföyü bulunanların güven düzeyinin ekimde sert bir şekilde gerilediğini kaydeden Hsu, "Siyasi yelpazenin her kesiminden tüketicilerin ekonominin gidişatının yılbaşından bu yana zayıfladığına inanmasıyla birlikte, hayat pahalılığına duyulan hoşnutsuzluk giderek artıyor." ifadesini kullandı.