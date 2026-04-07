ABD'de tüketicilerin enflasyon beklentisi yükseldi

Yaklaşık 1200 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay 0,4 puan artarak yüzde 3,4'e çıktı.

Tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentisi de 0,1 puan artışla yüzde 3,1'e yükselirken, uzun vadeli enflasyon beklentisi değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

Bu dönemde medyan kazanç artışı beklentisi ise 0,1 puan azalarak yüzde 2,4'e düştü. İş bulma beklentileri iyileşirken, iş kaybı beklentileri ve işsizlik oranına ilişkin beklentiler kötüleşti.

Hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti martta değişim göstermeyerek yüzde 2,9 seviyesinde kaldı. Harcamalardaki artışa ilişkin beklenti ise 0,2 puan artışla yüzde 5,1'e ulaştı.

Benzin fiyatlarında artış beklentisi 4 yılın zirvesine çıktı

Maliyetlere yönelik artış beklentileri benzin için 5,3 puan yükselerek yüzde 9,4'e çıkarken, Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Fiyat artışı beklentileri gıda için yüzde 6'ya, kira için yüzde 7,1'e ulaştı. Söz konusu beklenti sağlık hizmetleri için yüzde 9,7'de sabit kalırken, üniversite eğitimi için yüzde 9'a geriledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 artmıştı.

Mart ayına ilişkin TÜFE verileri 10 Nisan'da açıklanacak.