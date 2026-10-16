ABD'deki sekiz eyalet OpenAI'ye dava açıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD'de yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT'nin kullanıcı güvenliğine ilişkin yeni bir hukuki süreçle karşı karşıya kaldı. Iowa, Kansas, Arizona, Arkansas, Idaho, Montana, Nebraska ve Batı Virginia'nın başsavcıları, şirket aleyhine ülke genelindeki mahkemelerde dava açtıklarını duyurdu.

Davaların odağında, ChatGPT'nin özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki olası etkileri ile zararlı içeriklere karşı uyguladığı güvenlik önlemleri bulunuyor.

ChatGPT'ye yönelik suçlamalar neler?

Eyalet başsavcıları, ChatGPT'nin bazı kullanıcıları kendilerine veya başkalarına zarar vermeye yönlendirebildiğini ve hassas konulardaki konuşmalarda yeterli koruma sağlamadığını iddia ediyor.

Iowa Başsavcısı Brenna Bird, OpenAI'nin ChatGPT'yi güvenli bir platform olarak sunduğunu ancak kullanıcıların zararlı yönlendirmelerle karşılaşabildiğini öne sürdü. Batı Virginia Başsavcısı JB McCuskey ise intihar, kendine zarar verme ve okul saldırıları gibi konularda daha güçlü güvenlik önlemleri gerektiğini savundu.

Florida'daki saldırı da dava dosyasında

OpenAI'ye yönelik hukuki girişimlerin ilki haziran ayında Florida'da başlatılmıştı. Florida'nın açtığı davada, ChatGPT'nin şiddet eylemleri için bilgi edinilmesinde kullanılabildiği ve genç kullanıcılar üzerinde bağımlılık yaratabilecek özellikler taşıdığı iddia edildi.

Dava dilekçesinde, Nisan 2025'te Florida Eyalet Üniversitesinde iki kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı silahlı saldırıya da yer verildi. Başvuruya göre saldırganın, eylem öncesinde silah ve mühimmat seçimi ile kampüsün yoğun olduğu saatler hakkında ChatGPT'ye danıştığı öne sürüldü.

Yapay zeka şirketlerinin sorumluluğu tartışılıyor

Sekiz eyaletin açtığı davalar, OpenAI'nin halka arz hazırlıklarının gündemde olduğu dönemde şirket üzerindeki hukuki baskıyı artırdı.

Süreç, yapay zeka platformlarının kullanıcı güvenliğinden ne ölçüde sorumlu tutulabileceği ve özellikle çocukların korunması için hangi önlemlerin alınması gerektiği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Davada ileri sürülen iddialar henüz mahkeme kararıyla kesinleşmiş değil.