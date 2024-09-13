ABD'den Çin'e vergi darbesi: Artış yüzde 100'ü buluyor! Elektrikli araç ve yarı iletkenler hedefte

ABD, Çin’in devlet destekli aşırı üretim kapasitesine karşı yerli sanayiyi korumak amacıyla Çin’den ithal edilen bazı stratejik ürünlerde gümrük vergilerini artırma kararını nihai hale getirdi. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin’den ithal edilen elektrikli araçlar, güneş panelleri, yarı iletkenler ve bataryalar için ciddi oranda vergi artışlarının uygulanacağını duyurdu.

Bu kapsamda, elektrikli araçlar için yüzde 100, güneş panelleri için yüzde 50, yarı iletkenler ve bataryalar için ise yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Çoğu vergi artışı 27 Eylül 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. USTR ayrıca, güneş panellerinde kullanılan polisilikon ve silikon plakalara yönelik verginin yüzde 50 oranında uygulanacağını ve bunun 2025'te başlayacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Çin’den ithal edilen çelik, alüminyum, yarı iletkenler ve diğer stratejik ürünlere yönelik gümrük vergilerinde artış yapılacağını duyurmuştu. USTR, lityum iyon piller ve mineraller üzerindeki gümrük vergilerini sıfırdan yüzde 25’e çıkarma kararını korudu.

Elektrikli araç bataryalarına yönelik artışın 27 Eylül’de yürürlüğe girmesi planlanırken, dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi diğer cihazlara yönelik artışın ise 1 Ocak 2026’da devreye gireceği belirtildi.