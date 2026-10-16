AB'de enerji fiyatları alarmı: Liderlerden acil önlem çağrısı

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Avrupa Birliği (AB) liderleri, yüksek enerji fiyatlarına karşı acil ve koordineli önlemler alınması çağrısında bulundu.

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, jeopolitik gelişmelerin enerji güvenliği, küresel tedarik zincirleri ve akaryakıt fiyatları üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Enerji maliyetlerindeki artışın özellikle düşük gelirli kesimler ve sanayi üzerinde baskı oluşturduğu belirtilerek üye ülkelerin koşullarına uygun, hedefli ve geçici tedbirler alınması istendi.

Enerji fiyatlarını düşürmek için hangi adımlar gündemde?

AB liderleri, yüksek enerji maliyetlerinden en fazla etkilenen sektörlere yönelik geçici devlet yardımlarının uzatılmasını destekledi. Ayrıca Avrupa'daki rafinerilerin kapasitesini ve verimliliğini artıracak kısa vadeli düzenlemeler hazırlanması, enerji talebinin gönüllülük esasına göre birleştirilmesi ve ülkeler arasındaki elektrik fiyatı farklılıklarının dikkate alınması talep edildi.

AB Komisyonundan yükselen fiyatlara karşı ilave önlemleri değerlendirmesi ve gerektiğinde yeni teklifler sunması istendi.

Bildiride, enerji piyasalarındaki aşırı dalgalanmaların sınırlandırılması, emisyon ticaret sistemlerinin etkilerinin yeniden değerlendirilmesi ve enerji arzının güvence altına alınması da öne çıktı. Uzun vadede ise fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji, elektrik şebekeleri ve depolama yatırımlarının hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Sanayide bürokrasi azaltılacak

Zirvede AB sanayisinin küresel rekabet gücünün artırılması da ele alındı. Liderler, şirketlerin yatırım ve izin süreçlerinin hızlandırılmasını, idari yüklerin azaltılmasını ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin raporlama yükümlülüklerinin hafifletilmesini istedi.

Sanayi, otomotiv, dijital ve çevresel düzenlemelere ilişkin müzakerelerin yıl sonuna kadar tamamlanması çağrısı yapıldı.

AB'nin yeni bütçesi için yıl sonu hedefi

Zirvenin bir diğer önemli gündem maddesi, AB'nin 2028-2034 dönemini kapsayacak yeni uzun vadeli bütçesi oldu. Liderler, yeni Çok Yıllı Mali Çerçeve üzerinde 2026 yılı sona ermeden uzlaşmaya varılmasını istedi. Böylece bütçeye ilişkin gerekli yasal düzenlemelerin 2027'de kabul edilmesinin önü açılabilecek.