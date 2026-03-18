AB'den girişimcilere dev fırsat: 100 eurosu olan şirket kurulabilecek

Avrupa Birliği, girişimciler için şirket kurma süreçlerini kökten değiştirecek yeni bir adım attı."EU Inc." planıyla, AB genelinde şirketler 48 saat içinde tamamen dijital ortamda kurulabilecek.

Daha fazla yeni girişimi çekmek ve şirketlerin AB genelinde tek kurala göre faaliyet göstermesini sağlamak için harekete geçen AB Komisyonu "EU Inc." ile işletmelerin farklı ulusal sistemler arasında karşılaştığı bürokratik engelleri azaltmayı hedefliyor.

100 eurosu olan şirket kurulabilecek

EU Inc. kapsamında girişimciler, 100 euronun altında maliyetle ve asgari sermaye şartı olmadan şirket kurabilecek. Süreç tamamen dijital yürütülecek ve şirketler tüm bilgilerini yalnızca bir kez AB sistemi üzerinden sunacak.

EU Inc. ile Avrupa genelinde şirket kurmak daha kolay hale gelecek. Her girişimci, AB'nin herhangi bir yerinden tamamen çevrim içi olarak 48 saat içinde şirket kurabilecek.

EU Inc., girişimcilere tek ve uyumlaştırılmış şirket kuralları seti sağlayacak. Böylece işletmelerin AB genelinde kurulması, faaliyet göstermesi ve büyümesini kolaylaştıracak. Şimdi teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

"Asgari sermaye şartı aranmayacak"

EU Inc. planına ilişkin konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de kurulacak şirketler için ssgari sermaye şartı aranmayacağını bildirdi. Sermayenin anında hareket ettiğine ve verilerin saniyeler içinde dünyanın dört bir yanına ulaştığına işaret eden von der Leyen, Avrupa'da ise şirket kurmanın haftalar, hatta aylar sürdüğüne dikkat çekti.

"Avrupa içindeki engeller, dışarıdan gelen gümrük vergilerinden daha fazla zarar veriyor." diyen von der Leyen, EU Inc. ile tek bir Avrupa şirket çerçevesi oluşturacaklarını, 450 milyon tüketiciden oluşan AB pazarının tamamında geçerli olacak basit kurallar seti sunacaklarını söyledi.

EU Inc. girişimi, AB'nin rekabet gücünü artırma stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu girişimle özellikle startup ve büyüme aşamasındaki şirketlerin AB içinde daha hızlı gelişmesi amaçlanıyor.