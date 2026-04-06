AB'den kritik uyarı: Enerji destekleri krizi büyütebilir

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, İran savaşı sonrası hızla yükselen enerji fiyatlarına karşı alınacak önlemler konusunda üye ülkelere dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu. Avrupa Komisyonu, enerji sübvansiyonları, vergi indirimleri ve fiyat tavanlarının kapsam ve süre bakımından sınırlı tutulması gerektiğini vurguladı.

"Etkiler tüm ekonomiye yayılabilir"

AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen, Financial Times'a yaptığı değerlendirmede, "Ekonominin bir sektöründe yaşananlar tüm topluma yayılabilir" diyerek, politika adımlarında koordinasyon ve temkinli yaklaşım çağrısı yaptı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Avrupa'da petrol ve doğal gaz fiyatlarının yaklaşık yüzde 60 arttığı, dizel ve jet yakıtında ise arz sıkıntısı endişelerinin güçlendiği belirtiliyor.

ECB'den enflasyon uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde da geniş kapsamlı desteklerin enflasyonu tetikleyebileceğine dikkat çekti. Lagarde, politika yapıcıları "geçici, hedefli ve ölçülü" önlemler almaya davet etti.

AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis ise yalnızca kısa vadeli ve acil tedbirlerin devreye alınması gerektiğini belirterek, aşırı kamu harcamalarının ciddi mali sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Enerji şirketlerine vergi çağrısı

Öte yandan Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz ve Avusturya'nın maliye bakanları, enerji şirketlerinin elde ettiği yüksek kârlara yönelik AB genelinde bir "beklenmedik kâr vergisi" uygulanmasını talep etti.

Polonya ise akaryakıt üzerindeki KDV ve özel tüketim vergilerini düşürerek aylık yaklaşık 1,6 milyar zloti (370 milyon euro) tutarında vergi gelirinden feragat etti.