AB’den küresel enerji alarmı: Fiyat krizi uyarısı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, enerji fiyatlarındaki yükselişin küresel bir krize dönüştüğü uyarısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, "Şu anda, sadece AB'yi değil herkesi etkileyen küresel bir enerji fiyatı krizinin içindeyiz." dedi.

Enerjinin satın alınabilirliği konusunda kriz yaşandığının açık olduğunu belirten Itkonen, enerji fiyatlarının "son derece yüksek" seviyelerde olduğunu söyledi.

Arz sorunu yok, fiyat baskısı var

Itkonen, mevcut durumda AB'de dizel veya doğal gazda somut bir kıtlık yaşanmadığını ve enerji arzında sorun bulunmadığını belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yönetim kurulunun yapacağı toplantıya işaret eden Itkonen, AB Komisyonunun üye ülkelerin tutumunu koordine ettiğini söyledi.

Olası dizel stoklarının serbest bırakılmasına ilişkin kararların IEA'nın yetkisinde olduğunu belirten Itkonen, "Yarın bir toplantı yapılacak ve biz de duruma göre gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

IEA kapsamındaki stratejik stokların serbest bırakılmasının gönüllülük esasına dayandığını hatırlatan Itkonen, nisan ayında da stratejik stokların serbest bırakılması yönünde adım atıldığını belirtti.