AB’den Trump’a Grönland tepkisi: 93 milyar Euro'luk misilleme masada

Avrupa Birliği başkentleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı kontrol altına alma kampanyasına karşı çıkan NATO müttefiklerine yönelik tehditlerine yanıt olarak, ABD’den 93 milyar Euro tutarında ithalata gümrük vergileri uygulanmasını veya Amerikan şirketlerinin AB iç pazarına erişiminin sınırlandırılmasını gündemine aldı. Bu adım, onlarca yıldır transatlantik ilişkilerde yaşanan en ciddi kriz olarak değerlendiriliyor.

Misilleme önlemleri, bu hafta Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Trump ile yapılacak kritik görüşmeler öncesinde AB liderlerine pazarlık gücü kazandırmayı amaçlıyor. AB, Batı askeri ittifakında derin bir kopuşu önleyecek bir uzlaşı arayışında.

Tarife listesi geçen yıl hazırlanmış ancak tam kapsamlı bir ticaret savaşını önlemek için 6 Şubat’a kadar askıya alınmıştı. Liste, Pazar günü AB’nin 27 büyükelçisi tarafından, ABD şirketlerinin kamu ihaleleri, yatırımlar ve hizmet ticaretine erişimini sınırlayabilen Zorlama Karşıtı Araç ile birlikte ele alındı.

Trump tarife açıklamıştı

Trump, Cumartesi akşamı Danimarka’dan Grönland’ın kontrolünü talep etmiş ve bu hafta adaya asker gönderen İngiltere, Norveç ve altı AB ülkesinden yapılan ithalata 1 Şubat’a kadar yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

Avrupa Parlamentosu’ndaki büyük gruplar ise ABD mallarına yönelik tarifeleri düşürecek oylamayı erteleme kararı aldı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Biz çatışma aramıyoruz" dedi.