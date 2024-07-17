AB'den ulaştırma projelerine 7 milyar Euro

Fon sağlanacak ulaşım projelerinin demir yolları, iç su yolları, kara yolları ve deniz taşımacılığı rotaları için ulaşım altyapısını geliştireceğine dikkat çekilen açıklamada, havalimanları ve multimodal taşımacılık sisteminin de güçlendirileceği ifade edildi. Açıklamada, AB ülkelerine ilave olarak Ukrayana ve Moldova'dan da ulaşım projelerinin destek alacağı belirtildi.

Fonun yaklaşık yüzde 80'inin AB'nin iklim hedeflerini gerçekleştiren, Trans-Avrupa taşımacılık ağında yer alan demir yolları, iç su yolları ve deniz güzergah ağını iyileştiren ve modernize eden projeleri destekleyeceği aktarılan açıklamada, böylece sınır ötesi bağların kuvvetlendirileceği bildirildi.