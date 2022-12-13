ABD'nin bütçesi bir ayda 249 milyar dolarlık açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 30 artarak 249 milyar dolara çıktı.

ABD Hazine Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'de sona erecek 2023 mali yılının kasım ayında federal hükümetin bütçe açığı 249 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 191 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı kasımda geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 30'luk artış gösterdi.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin kasımda 248 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 azalarak 252 milyar dolara gerilerken, harcamaları yaklaşık yüzde 6 artışla 501 milyar dolara çıktı.

Ülkede 2023 mali yılının ikinci ayı olan kasım itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 6 azalışla 336 milyar dolar oldu.Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 356 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 2 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 2 azalarak 907 milyar dolara gerilerken, gelirler yaklaşık yüzde 1 artışla 571 milyar dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2022 mali yılında Kovid-19 salgınına yönelik harcamaların azalmasının etkisiyle yüzde 50 azalarak 1,4 trilyon dolara gerilemişti.

Bütçe açığı, 2021 mali yılında 2,8 trilyon dolar ve 2020 mali yılında 3,1 trilyon dolar olarak kaydedilmişti.