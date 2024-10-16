ABD'nin eylül ayı ithalat ve ihracat fiyat endeksleri açıklandı

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri eylülde düştü. İthalat fiyat endeksi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 düştü. Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,3 azalması yönündeydi.

Yılın başından bu yana en sert düşüşü kaydeden ithalat fiyat endeksi, ağustosta da yüzde 0,2 azalmıştı. Endeks, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1'lik azalış kaydetti.

Beklentiler ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,4 düşmesi yönündeydi

İhracat fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,7 azaldı. Beklentiler ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,4 düşmesi yönündeydi. İhracat fiyat endeksi, ağustos ayında da yüzde 0,9'lük azalış kaydetmişti. Endeks, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı.