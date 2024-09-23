ABD'nin eylül imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verileri açıklandı

S&P Global, ABD'nin eylül ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI eylülde geçen aya kıyasla 0,9 puan azalarak 47'ye gerilerken, Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeksin 48,6 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, ağustosta 47,9 değerini almıştı.

Hizmet sektörü verisi beklentileri aştı

ABD'de hizmet sektörü PMI ise eylülde geçen aya göre 0,3 puan azalışla 55,4'e geriledi. Bu dönemde 2 ayın en düşük seviyesini kaydetmesine rağmen piyasa beklentilerini aşan endeksin 54,3 değerini alacağı tahmin ediliyordu. Hizmet sektöründeki genişlemenin sürdüğünü gösteren endeks, ağustosta, 55,7 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise eylülde aylık bazda 0,2 puan düşerek 54,4'e indi. Söz konusu dönemde 2 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, ağustosta 54,6 olmuştu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.