ABD'nin petrol kalkanı eriyor: Stratejik rezerv 43 yılın dibinde

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İran'daki savaşın petrol fiyatlarında yarattığı yükselişi sınırlamak için stratejik rezervlerinden milyonlarca varil petrolü piyasaya süren ABD'nin kritik rezervleri de birkaç ayda eriyerek, son 43 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, ülkenin stratejik petrol rezervi yaklaşık 340,3 milyon varile düştü.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkeler, İran'daki savaşın ardından petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş sonrasında Mart ayında tarihin en büyük stratejik petrol rezervi salımını gerçekleştirme konusunda uzlaşmaya varmıştı.

400 milyon varil petrolün piyasaya sürüldü

IEA Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması nedeniyle ortaya çıkan arz kaybını telafi etmek amacıyla toplam 400 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda ABD Enerji Bakanlığı da stratejik petrol rezervinden 172 milyon varil petrolün piyasaya verileceğini duyurmuştu. Söz konusu miktarın yaklaşık 120 günlük bir süreçte piyasaya sunulacağı belirtilmişti.