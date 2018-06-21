ABD'ye misilleme bugün başlıyor

21 Haziran 2018

ABD, 23 Mart'tan bu yana ithal demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Türkiye, ilgili düzenlemeden muaf tutulmayı istemiş ancak bu istek kabul görmemişti.

Türkiye, söz konusu önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1.8 milyar dolar seviyesinde bulunan ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde aynı şekilde 266.5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulama kararı almıştı.

İlgili kararlar bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Aldığımız karşı önlemlerle ABD tarafından Türk ürünlerine karşı uygulanan önlem neticesinde ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ilave vergi uygulamaya bugünden itibaren başlıyoruz" dedi ve ekledi: "Önlemlerimiz, detaylı çalışmalar neticesinde tespit edilen ABD menşeli ürünler için uygulanacak olup, Türkiye’nin milli çıkarlarını korurken iki ülke arasında yapıcı görüşmeler yapılmasına da imkan sağlama hedefi taşımaktadır."

ABD'nin ilave gümrük vergisi getirdiği ülkeler arasında Avrupa Birliği (AB) de yer alırken; ABD'nin bu kararına tepki olarak Avrupa Komisyonu da AB'nin Cuma gününden itibaren bazı ithal ABD ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

Dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi konumundaki Türkiye'nin ABD'ye çelik ihracatı 2017'de 1.12 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB)

verilerine göre Türkiye'nin toplam çelik ihracatı ise 11.5 milyar dolar.

"ABD'den olumlu adım görümedik"

Zeybekci yaptığı açıklamada, Türkiye ve ABD'nin çok önemli iki ticaret ortağı olduklarını vurgularken; Türkiye menşeli çeliğin ABD'deki stratejik pek çok sektöre ihraç edildiğini ve bu sektörlerin de oldukça fazla sayıda Amerikalı'ya iş imkanı sağladığına da dikkat çekti.

ABD'nin adımlarını "kabul edilmesi imkan dahilinde olmayan" ve "objektiflikten uzak" değerlendirmeler olarak nitelendiren Zeybekci, sorunun istişareyle çözülmesini umduklarını ancak tüm çaba ve girişimlerine rağmen ABD tarafından herhangi bir olumlu adım görülemediğini kaydetti.

Türkiye'nin ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatına yönelik önlemler almak durumunda kaldığını ifade eden Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar yaptığımız ikili görüşmelerde ABD'nin aldığı önlem için zikrettiği şartlardan hiçbirinin Türkiye ve Türk ihraç ürünleri için uygulanamayacağını defaten ifade ettik. Türkiye ile ABD arasındaki çelik ticaretinde ABD'nin ticaret fazlası verdiği ve bu ürünü girdi olarak kullanan sektörlerin pek çok Amerikalıya iş imkanı sağladığı görülmektedir. Öte yandan Amerikalı muhataplarımızın, uygulamaya başladıkları önlemin aynı zamanda kendi ülke sanayilerini ve kendi işçilerini de olumsuz yönde etkilediği gerçeğini anlamadıklarını ya da anlamak istemediklerini görmekteyiz" dedi ve ekledi:

"Önlemlerimiz, detaylı çalışmalar neticesinde tespit edilen ABD menşeli ürünler için uygulanacak olup, Türkiye'nin milli çıkarlarını korurken iki ülke arasında yapıcı görüşmeler

yapılmasına da imkan sağlama hedefi taşımaktadır."

Küresel ticaret savaşı endişesi



ABD son dönemde dış ticaret politikasında bir çok ek gümrük vergisi uygulamaya başladı. ABD'nin yeni gümrük politikalarında Çin ön plana çıkarken, bu uygulamalar küresel ticaret savaşı endişesine neden olarak riskten kaçışı da tetikliyor. Çin ile ABD arasındaki dış ticaret politikası kaynaklı anlaşmazlık ABD'nin 200 milyar dolar tutarındaki Çin menşei

üründen gümrük vergisi alma tehdidinin ardından daha da alevlendi. Beijing Washington'u ticaret savaşı başlatmakla itham etti.



ABD Başkanı Donald Trump bu kararı Çin'in hafta sonunda açıkladığı 50 milyar dolar tutarında ABD menşei ürüne gümrük vergisi getirme kararına misilleme olarak aldığını belirtti.



Ancak Çin de bu kararını ABD'nin eşdeğerdeki başka bir kararına karşılık olarak almıştı.

Kaynak: Reuters