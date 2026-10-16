AB'nin ticaret dengesi tersine döndü: 46 milyar Euro açık

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Avrupa Birliği, yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemindeki ticaret fazlasını kaybetti. Eurostat'ın 16 Ekim'de açıkladığı veriler, enerji ithalatının ve makine-otomotiv ticaretinin dengedeki bozulmada öne çıktığını ortaya koydu.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 16 Ekim 2026'da yayımladığı ağustos ayı dış ticaret verileri, Avrupa Birliği'nin mal ticareti dengesindeki bozulmanın boyutunu ortaya koydu.

AB, 2025 yılının ocak-ağustos döneminde birlik dışındaki ülkelerle ticaretinde 76,4 milyar Euro fazla vermişti. Bu yılın aynı döneminde ise tablo tersine döndü ve 46,1 milyar Euro dış ticaret açığı oluştu.

Sekiz aylık dönemde AB'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 0,4 artarak 1 trilyon 767,9 milyar Euro'ya ulaştı. İthalat ise yüzde 7,7 yükselişle 1 trilyon 814 milyar Euro'ya çıktı.

İthalatın ihracattan çok daha hızlı büyümesi, geçen yılın ticaret fazlasını ortadan kaldırdı. Ağustos ayı verileri de bu eğilimin sürdüğünü gösterdi. AB, yalnızca ağustosta 25,2 milyar Euro dış ticaret açığı verdi. Temmuz ayında ise 4 milyar Euro fazla kaydedilmişti.

Makine ve otomotivde ticaret dengesi bozuldu

Avrupa'nın ticaret dengesindeki en dikkat çekici değişimlerden biri, uzun yıllardır güçlü olduğu makine ve taşıt sektöründe yaşandı.

AB'nin makine ve taşıt ticareti, Ağustos 2025'te 7,3 milyar Euro fazla verirken Ağustos 2026'da 2,5 milyar Euro açığa döndü.

Bu ürün grubunda birlik dışından yapılan ithalat yüzde 23,8 artarak 79,8 milyar Euro'ya ulaştı. Aynı dönemde ihracat yüzde 7,7 yükselişle 77,3 milyar Euro'da kaldı.

Ortaya çıkan fark, Avrupa sanayisinin uluslararası rekabet koşulları açısından dikkat çekici bir gösterge oluşturdu.

Bununla birlikte, ithalattaki yükselişin tamamını yalnızca Çinli otomotiv üreticilerine bağlamak mümkün değil. Veriler makine ve taşıt grubunu birlikte kapsıyor.

Enerji açığı 31,4 milyar Euro'ya yükseldi

Dış ticaretteki bozulmanın ikinci büyük kaynağı enerji oldu. AB'nin enerji ürünleri ticaretindeki açığı, geçen yılın ağustos ayında 24,3 milyar Euro düzeyindeyken bu yıl 31,4 milyar Euro'ya yükseldi.

Enerji ithalatı yıllık bazda yüzde 31,2 artarak 44,9 milyar Euro'ya çıktı. Enerji ihracatı da yüzde 36,8 yükseldi ancak 13,5 milyar Euro ile ithalatın oldukça altında kaldı. Enerji faturasındaki büyüme, AB'nin toplam dış ticaret dengesi üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdü.

Enerji ithalatındaki artışın ne kadarının fiyatlardan, ne kadarının miktar değişiminden kaynaklandığı ise bu verilerle tek başına belirlenemiyor.

Çin'den ithalat yüzde 19,7 arttı

AB'nin başlıca ticaret ortaklarına ilişkin verilerde Çin'in ağırlığı dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin Çin'den yaptığı ithalat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,7 artarak 53,1 milyar Euro'ya yükseldi.

Buna karşılık AB'nin Çin'e ihracatı yüzde 3,2 artışla 14,7 milyar Euro olarak gerçekleşti.Böylece AB'nin Çin ile mal ticaretindeki açığı 38,4 milyar Euro'ya ulaştı. Geçen yılın aynı ayında bu tutar 30,1 milyar Euro düzeyindeydi.

ABD ile ticarette ise farklı bir görünüm ortaya çıktı. AB'nin ABD'ye ihracatı yüzde 18,5 artarak 39,3 milyar Euro olurken, ABD'den ithalatı yüzde 14,3 yükselişle 30,7 milyar Euro'ya çıktı.

AB, ABD ile ticaretinde 8,6 milyar Euro fazla verdi.

Türkiye'den yapılan ithalat yüzde 0,7 arttı

Eurostat verileri, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ticaretinde de dikkat çekici bir farklılık olduğunu gösterdi. AB'nin Türkiye'den gerçekleştirdiği mal ithalatı, Ağustos 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yalnızca yüzde 0,7 artarak 7,3 milyar Euro'ya ulaştı.

Buna karşılık AB'nin Türkiye'ye ihracatı yüzde 8,3 artışla 8,1 milyar Euro olarak kaydedildi.Bu veriler, AB'nin Türkiye'den alımlarındaki artışın hem genel ithalat büyümesinin hem de Çin'den yapılan ithalattaki yükselişin oldukça altında kaldığını gösteriyor.

Ancak aylık ticaret verileri tek başına Türkiye'nin Avrupa pazarındaki rekabet gücünün kalıcı olarak gerilediğini kanıtlamıyor. Böyle bir değerlendirme için daha uzun dönemli, sektör ve ürün bazında karşılaştırmalar yapılması gerekiyor.

Türkiye açısından önümüzdeki dönemde izlenecek gelişmelerin başında, Avrupa'nın ithalat talebindeki değişimin otomotiv, makine, tekstil ve diğer sanayi ürünlerine nasıl yansıyacağı geliyor.

Öte yandan Eurostat'ın açıkladığı veriler ilk tahmin niteliğinde. Sonraki veri güncellemelerinde rakamlar revize edilebilecek.