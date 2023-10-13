Açık İş İstatistikleri Araştırması’na göre 272 bin 419 iş açıkta

Işıkhan, yazılı açıklamasında, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayanların istihdama katılımını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

En fazla işçi talep eden sektörler ile en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuç raporunun yayımlandığını vurgulayan Işıkhan, “Araştırma kapsamında 1 ve üzeri çalışanı bulunan 16 bin 778 işletmeyle iletişime geçerek 272 bin 419 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik” ifadesini kullandı.

En fazla açık iş, bilgi ve iletişimde

Türkiye genelinde örneklemde yer alan 1 ve üzeri çalışanı olan 16 bin 778 işletme ile 14-31 Ağustos 2023 arasında görüşülerek yapılan araştırmaya göre, açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine (2022 üçüncü çeyrek 210 bin 419) kıyasla yüzde 29,3 oranında arttı. Açık iş oranının en yüksek olduğu sektörlerin başında “bilgi ve iletişim”, “inşaat” ve “imalat” sektörleri geldi. Açık iş oranının en yüksek olduğu mesleklerin başında ise silahsız özel güvenlik görevlisi, garson ve paketleme işçisi meslekleri yer aldı.